Песня в исполнении «Любэ» стала лучшей в конкурсе к 800-летию Нижнего Новгорода

Итоги конкурса на лучшую торжественную песню к 800-летию подвели в Нижнем Новгороде. Победу одержала песня «Нижегородская», написанная Александром Вайнбергом и представленная в исполнении группы «Любэ». Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Второе место в конкурсе заняла песня «Нижний Новгород», её написал Александр Бениш и Николай Денисов, а на третьем месте оказалась песня «Город Славы», музыку для которой написал Евгений Петров, а стихи сочинил Александр Цирюльников.

Напомним, что открытое голосование на лучшую торжественную песню к 800-летию Нижнего Новгорода длилось с 1 по 26 мая. Свой выбор сделали почти восемь тысяч человек.

- В голосовании не были учтены автоматически сгенерированные голоса (боты), - подчеркнул председатель городской Думы Олег Лавричев.

Известно, что призеры конкурса получат денежные премии, а ещё 10 музыкальных композиций, набравшие наибольшее количество баллов, войдут в сборник «Песни о Нижнем Новгороде».

Уже в августе песню «Нижегородская» в исполнении Николая Расторгуева можно будет услышать на праздничном мероприятии.

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