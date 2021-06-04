Режим высокой пожароопасности объявлен в Нижегородской области с 5 по 9 июня

С 5 по 9 июня местами по югу Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
На территории области прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает, что неблагоприятные погодные условия повышают уровень чрезвычайных происшествий, связанных с возникновением пожароопасных ситуаций.
Нижегородцам рекомендуется быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Кроме того, установлен запрет на посещение лесов, который также нужно соблюдать. Нижегородцам рекомендуют не жечь мусор на садовых и дачных участках, не разводить костры в лесах.
При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.
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