Пять аварийных домов снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода в 2021 году

В 2020 году за счет городского бюджета из аварийных домов расселены 39 семей. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Пять домов отправили под снос в Ленинском районе Нижнего Новгорода в 2021 году. Все они признаны аварийными и находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Средства на расселение жителей и организацию работ выделены из областного и городского бюджетов, - подчеркнул глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

В список домов, подлежащих сносу, входят следующие адреса: улицы Космонавта Комарова (№5), улица Профинтерна (№20 и 2В), улица Дружбы (№7), и улица Новикова-Прибоя (№13).

Известно, что в апреле уже был снесён дом №20 по улице Профинтерна. Также недавно завершились демонтажные работы по дому №5 на улице Космонавта Комарова, там подрядчик уже разровнял территорию.

- По улице Дружбы (№7) в настоящее время идёт процесс расселения жильцов, - уточнил Александр Кулагин.

А сносом дома №2В по улице Профинтерна скоро займется подрядная организация ООО «Армстрой».

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