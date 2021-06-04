Гостиницу на 150 номеров планируют построить в ЖК «Маршал Град» в Нижнем Новгороде

Гостиница на 150 номеров. Фото: Проектная компания «ГорПроект»

Гостиницу с подземной парковкой планируют построить на территории ЖК «Маршал Град» в Нижнем Новгороде. В здании разместятся 150 номеров. Концепцию проекта для застройки разрабатывает компания «ГорПроект».

Будущее развитие территории обсуждалось 9 апреля на заседании архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Эксперты обсуждали нормативное расстоянии от жилых домов до окон гостиницы, благоустройство близлежащей территории. Также была затронута тема об отсутствии необходимости повторять стилистику существующего жилого комплекса.

Проект отправили на доработку. Сейчас разработчики должны продолжить работу над аранжировкой фасадов, а также выявить горизонтальное членение с учетом вариантности расположения главного входа.

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