Движение около стадиона «Нижний Новгород» перекроют 5 июня. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Движение около стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке временно перекроют 5 июня. Проехать по некоторым улицам будет нельзя с 7:00 до 15:00 – в это время здесь будет проходить спортивное мероприятия, сообщается на сайте городской администрации.

В частности, проезд будет закрыт:

- по Волжской набережной (на участке от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской),

- по улице Совнаркомовской (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской),

- по улице Бетанкура (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской).

Парковка здесь также будет запрещена. Объехать перекрытые участки можно будет по прилегающим улицам, для этого будьте внимательны за рулем и следуйте указаниям дорожных знаков.