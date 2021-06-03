Нижегородская делегация планирует заключить 10 соглашений на ПМЭФ-2021. Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 2 по 5 июня. В ходе работы форума планируется заключить около десяти соглашений, в том числе о реализации инвестиционных проектов.

- Петербургский экономический форум предоставляет возможность закрепить отношения с нашими давними партнерами и дать старт новым проектам, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Благодаря ему удается привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места. В Нижегородской области в прошлом году был зафиксирован рост инвестиционной активности. И в этом году у нас есть, что предложить инвесторам.

Напомним, ранее мы писали, что нижегородскую делегацию возглавит лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Также на форум отправились все его заместители. Стенд нашего региона будет посвящен 800-летию