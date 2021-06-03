Производство нижегородских предприятий увеличилось на 8,9% за 4 месяца

По сравнению с 2020 годом производство промышленности нижегородских предприятий увеличилось на 8,9%. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области.

- Восстановление промышленности после негативных экономических последствий пандемии уже началось, - также сообщает губернатор Глеб Никитин.

Наибольший прирост объемов производства замечен в производстве электрического оборудования — он составил 53,2%. По словам министра промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, такой большой рост производства электрического оборудования был осуществлен, благодаря компаниям АО «НИПОМ», филиалу ООО «Тубор», АО «Элкаб — Кабельный завод», «Инком» и др.

Напомним, что нижегородские предприятия получили в 2020 году более 27 млрд рублей в рамках программ поддержки предприятиям Минпромторга РФ. А общий объем мер для стимулирования экономики Нижегородской области составил 82,3 млрд рублей.