«Валдай» отправится в свой первый рейс в Павлово 6 июня

Судно "Валдай" отправится в свой первый рейс до Павлова 6 июня. А 12 июня планируют открыть маршрут «Валдая» из Нижнего Новгорода в Чебоксары. Об этом сообщает ООО «Компания по развитию скоростного судоходства «Водолет».

Время в пути первого рейса судна до Павлово составит 2 часа со стоянкой на 3 часа.

Также рассматривается возможность 30-минутной прогулки для жителей Павлово во время остановки «Валдая»,- сообщает «Водолет».

В конце июня запланировано открытие новых востребованных направлений для «Валдаев».

Напомним, что судно на подводных крыльях отправилось первый раз в Городец 20 мая. Сейчас совершить путешествие на «Валдае» возможно по маршрутам в Городец и Чкаловск.