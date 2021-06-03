Несанкционированную свалку в 7000 "квадратов" обнаружили в Нижнем Новгороде. ФОТО: Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия

Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия провёл плановый рейдовый осмотр земельного участка в районе дома № 345 по Московскому шоссе (территория бывшей воинской части) в Нижнем Новгороде. В результате было зафиксировано несанкционированное размещение отходов производства и потребления, площадью 7 тысяч квадратных метров.

Росприроднадзор возбудил административное расследование в отношении администрации Нижнего Новгорода по статье "невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв", поскольку мэрия является собственником земельного участка.

В скором времени произведут отбор проб отходов для установления их класса опасности.

– В рамках административного расследования установят все обстоятельства произошедшего, – пояснили в межрегиональном Росприроднадзоре. – По предварительной информации строительные отходы свозились на данную территорию, в том числе, в рамках проведения работ по благоустройству городских территорий и подготовке к празднованию юбилея города. Инспекторы Росприроднадзора путём анализа муниципальных контрактов намерены дать оценку действиям должностных лиц и руководства города по принятию действенных мер, направленных на недопущение образования свалки и соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды.

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