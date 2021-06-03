100 млн рублей выделят бизнесу, участвующему в подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода

100 миллионов рублей планируется выделить в поддержку бизнеса, участвующего в подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба областного правительства.

Средства будут выделены из региональной казны – для этого были приняты поправки в бюджет Нижегородской области на 2021 год. Их направят на поддержку малого и среднего бизнеса в виде льготного кредитования. Льготные микрозаймы будут предоставлять в размере не более 5 млн рублей на одного получателя по ставке 1% годовых.

По мнению Глеба Никитина, такое масштабное мероприятие, как юбилей города, открывает перед нижегородскими предпринимателями широкие возможности.

«Это касается и развития городской инфраструктуры, и вовлечения бизнеса в событийную повестку, и участия в лицензионных и партнерских программах. Поэтому мы приняли решение выделить 100 млн рублей из бюджета на поддержку бизнесменов, вовлеченных в подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода Льготные микрозаймы помогут небольшим компаниям внести свой вклад в празднование масштабного события», – отметил Глеб Никитин.