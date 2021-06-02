Юрий Шалабаев поручил начать подготовку к новому отопительному сезону

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил начать подготовку объектов ЖКХ, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города к новому отопительному сезону – осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Об этом проинформировала пресс-служба нижегородской мэрии.

– Руководителям районов необходимо создать рабочие группы, штабы по контролю за подготовкой к зиме жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса, расположенных на их территории, – заявил Юрий Шалабаев. – А также наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Поставить задачи по ремонту котельных, теплотрасс, проведению испытаний, прессовке и промывке систем отопления. Чтобы соблюдались все требования, которые предъявляются к получению паспортов готовности. Еженедельно, начиная с июня, докладывать мне о ходе работ.

Городская рабочая межведомственная комиссия по подготовке города к отопительному сезону уже создана.

– Рекомендовано завершить подготовку объектов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов в срок до 1 сентября, – подвёл итог Юрий Шалабаев.

А также главам поручили подготовить имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику.

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