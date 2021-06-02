Собственникам нижегородских зданий напомнили о штрафах за ненадлежащий вид фасадов Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл проверку состояния фасадов зданий и прилегающих к ним территорий на Нижне-Волжской набережной. По результатам обхода он потребовал у заказчиков жёстче контролировать сроки благоустройства к 800-летию города. Ранее Юрий Шалабаев давал поручение завершить работы к 12 июня 2021 года.

– Мы регулярно проводим инспекционные обходы, в ходе которых особое внимание уделяем ремонту фасадов в историческом центре Нижнего Новгорода, – поделился мэр. – Сейчас более 300 фасадов и крыш приводят в порядок Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и сами собственники зданий. Обход показал, что не все собственники соблюдают установленные сроки ремонта, некоторые к нему даже не приступили. Поэтому поручил главе Нижегородского района, руководителям управления административно-технической инспекции Нижнего Новгорода и городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры взять на личный контроль выполнение ремонтных работ, их качество и соответствие установленным срокам.

Отмечено, что за ненадлежащее состояние зданий предусмотрены штрафы от 50 до 70 тысяч рублей согласно кодексу об административных правонарушениях.

– Собственникам зданий, которые в настоящий момент даже не установили строительные леса, необходимо будет за короткий срок очистить фасады, стереть надписи, восстановить штукатурный слой, но не в ущерб качеству – за чем мы и будем следить, – заверил начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода Иван Соловьёв.

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