В отношении сотрудницы мэрии Дзержинска возбудили уголовное дело по факту взяточничества

В отношении заместителя начальника управления муниципального контроля администрации Дзержинска возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Уголовное дело возбудили следователи Следственного отдела по городу Дзержинск СУ СК РФ по Нижегородской области. Сведения на этот счёт опубликованы на официальном сайте ведомства.

– По версии следствия, 24 мая 2021 года в вечернее время на улице Революции г. Дзержинска Нижегородской области подозреваемая получила от представителя организации, которой требовалось проведение земляных работ, взятку в сумме 100 тысяч рублей за выдачу разрешения на производство указанных работ, – сказано в сообщении.

Известно, что подозреваемая созналась в содеянном.

– По месту жительства и работы подозреваемой следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции проведены обыски, изъята документация, необходимая для расследования уголовного дела, – добавили в ведомстве.

Обвинение будет предъявлено подозреваемой в ближайшее время. Расследование продолжается.

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