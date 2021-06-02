Новая модель травматологической помощи начнёт действовать в Нижегородской области в скором времени

Новая модель оказания травматологической помощи нижегородцам заработает уже в ближайшее время – об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Напомним, 24 мая он поручил областному Минздраву представить предложения по совершенствованию работы травмпунктов Нижнего Новгорода.

– Жалоб на работу травмпунктов, действительно, было много, – подтвердил Давид Мелик-Гусейнов. – Долгое время в Нижнем Новгороде они работали по определённому графику, но травмы случаются не по расписанию. В таких случаях человеку нужно как можно быстрее добраться до медицинской организации и получить экстренную помощь – это касается травм как у взрослых, так и детей. Вместе с экспертами из Москвы и Нижнего Новгорода мы разработали новую модель травматологической помощи. В каждом районе города будет работать либо самостоятельный травмпункт, либо травмпункт внутри круглосуточных стационаров, там будут организованы специальные пространства с отдельным входом.

Замгубернатора известил, что соответствующий приказ уже подготовили в Минздраве региона.

– Мы определились с местами оказания помощи, проработали расписание смен, вместе с территориальным фондом ОМС наполняем эту модель финансовой поддержкой. Всем нижегородцам при обращении в травмпункт необходимо иметь паспорт и желательно полис ОМС, – конкретизировал Давид Валерьевич.

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