260 рабочих мест создадут при вводе производства изделий из древесно-полимерного композита в Володарске к 2024 году

Производство полного цикла изделий из древесно-полимерного композита на основе полиэтилена низкого давления создадут до конца 2023 года в Нижегородской области. На эти цели компания ООО "Русдекинг" направит 804 миллиона рублей. Производство развернут на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск", резиднетом которого стало ООО "Русдекинг".

При вводе завода в эксплуатацию будет создано 260 новых рабочих мест. Продукция должна быть востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке в сфере ремонта и строительства.

"Русдекинг" производит террасную доску и другие строительные, отдельные материалы из древесно-полимерного композита. ООО зарегистрировано в марте этого года в Володарске.

– Статус территорий опережающего социально-экономического развития позволяет создавать более привлекательные условия для инвесторов, устанавливать облегчённый режим ведения бизнеса. Думаю, в ближайшее время мы увидим конкретные результаты от деятельности новых производств ТОСЭР: будут созданы рабочие места, увеличится поступление налогов, в том числе в бюджет Володарска и Решетихи. Следовательно, появится возможность направить больше средств на создание комфортной среды для жителей. Именно в этом состоит основная миссия власти, и мы обязаны её выполнить, – заявил глава местного самоуправления Володарского муниципального района Геннадий Щанников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!