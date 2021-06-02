12 бизнесменов удостоены звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области»

Двенадцать представителей малого и среднего бизнеса региона удостоены звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области». Церемония награждения прошла в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.

Вручавший награды председатель Заксобрания Евгений Люлин отметил важность взаимодействия бизнеса и власти.

«Предприниматели нашей области имеют огромный потенциал, наша задача – всеми возможными способами помогать им, создавать условия для развития бизнеса, обеспечивать всестороннюю поддержку. Сегодня мы желаем им дальнейших успехов: новых перспективных проектов, надежных партнеров, стабильной уверенной работы на благо Нижегородской области и всей нашей страны», - сказал он.

Звание «Заслуженный предприниматель» присваивается пожизненно бизнесменам, работающим на территории региона непрерывно в течение 10 лет – и не просто работающим, а добивающимся особых успехов и достигающим высоких результатов. Заслуженный предприниматель уделяет много внимания решению социальных и экономических вопросов развития территорий, созданию новых рабочих мест, социальному обеспечению работников и подготовке квалифицированных кадров

В этом году звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области» были удостоены:

Александр Алексеев, директор ООО «Континент ЭТС»,

Петр Белов, директор ООО «СЗ «Андор»,

Сергей Борякин, учредитель ООО «Рось»,

Игорь Гордеев, генеральный директор ООО «Гранд-НН»,

Александр Гудин, генеральный директор ООО «Лоймина»,

Иван Елесин, директор ЗАО «Завод «Труд»,

Олег Зайцев, генеральный директор ООО «Газсервискомпозит»,

Александр Котюсов, директор ООО «Меркурий»,

Сергей Рубан, директор ООО «Виталич»,

Капитолина Скворцова, учредитель ООО «СК Центр»,

Евгений Соснин, директор ООО «Промысел»,

Игорь Тюрин, учредитель ООО «Фрукты и продукты».