Экологичный город будущего планируют построить в Борской пойме

На создание основной части такого кампуса потребуется 10 лет. Фото: Creative Lab

Экологичный город будущего – паркоград «Нижний» – планируют построить в Борской пойме. Концепция проекта представлена на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

- На этом месте и раньше проектировалась застройка. Был разработан проект, где небоскребы, которые закрывали волшебные виды с нижегородских холмов, – поделился председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев. - Мы решили пойти совсем другим путем: предложили построить в этом месте экологичный город будущего.

Известно, что на территории площадью 5,4 тысячи гектар появятся малоэтажные здания делового квартала, а также жилые здания с инфраструктурой и самый большой университетский кампус в мире. Концепция предусматривает и создание медицинского кластера, речного вокзала, аквапарка и дачных посёлков.

В городе будущего смогут проживать около 150 тысяч человек, из них только 70 тысяч студенты.

Городской дизайн будет представлять собой парк с зелеными лужайками пешеходными и велодорожками, каналами и озерами. По дорогам паркограда «Нижний» пустят мини-электробусы, а по водным каналам – электрокатера.

Ещё одним экономичным решением в проекте является беспилотный шаттл на канатной тяге, который соединит между собой важнейшие объекты.

На создание основной части такого кампуса потребуется 10 лет.

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