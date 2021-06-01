Праздничная подсветка включится на телебашне в Нижнем Новгороде 1 июня

Сегодня, 1 июня, на нижегородской телебашне, расположенной на улице Белинского, включат праздничную подсветку. Иллюминация будет посвящена Международному дню защиты детей, который отмечается уже более 70 лет. Об этом сообщает филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».

С 21:00 до 23:00 на медиафасадах телебашни покажут красочную динамическу. видеооткрытку, созданную в стилистике детских рисунков.

Напомним, что новая архитектурно-художественная подсветка был смонтирована на телебашне еще в 2018 году. Кроме того, в апреле 2021 года для улучшения качества транслируемых изображений пиксельные светильники светового панно были заменены на более современные.

Подсветка включается на телебашне Нижнего Новгорода по случаю Дня Победы, в День России и другие праздничные дни.

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