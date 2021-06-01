Некачественное оливковое масло из Испании обнаружили в Нижнем Новгороде

Оливковое масло испанского производства признали некачественным в Нижнем Новгороде. Речь идет об образце высшего сорта «Масла оливкового нерафинированного Extra Virgin olive oil and derivatives». Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».
Известно, что эксперты обнаружили несоответствие по перекисному числу, которое является показателем степени окисления жиров под воздействием воздуха.
Это также приводит к уменьшению содержания витаминов, а масло становится неприятным, как и на внешний вид, так и по консистенции, цвету, запаху и вкусу.
- Знание прогноза перекисного числа существенно снижает риски хранения больших товарных партий масла и позволяет предлагать покупателям масло требуемого качества, - подытожили сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований.
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