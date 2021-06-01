Первый электробус в Нижнем Новгороде запустят от «Стригино» до «Парка культуры»

Первый маршрут городского электробуса запустят в регионе к юбилею Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба Sitronics Group.
Первый электробус запустят в Нижнем Новгороде к 800-летию. Новый городской маршрут свяжет между собой аэропорт «Стригино», железнодорожную платформу «Стригино» и станцию метро «Парк культуры». Об этом сообщает пресс-служба Sitronics Group.
Электробусы поставит Горьковский автозавод «Группы ГАЗ». Планируемый пассажиропоток по маршруту должен составить 700 человек в сутки. Расписание движения будет составлено с учетом графика прибытия электропоездов.
Ещё в городе появится электрозарядная инфраструктура, уже с 10 июня заработают первые станции. До конца 2021 года в регионе будет работать примерно 90 зарядных станций для общественного и городского транспорта.
- На начальном этапе мы поставим в Нижегородскую область пять электрозарядных станций: три - для ночного заряда транспортных средств и две станции «Фора ЭЗС-DC» – для заряда электро-«ГАЗелей» на конечных точках маршрута, - рассказал генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов.
Кстати, развитие электротранспорта в Нижегородской области позволит существенно улучшить экологическую ситуацию.
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