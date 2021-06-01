Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» выставлено на продажу за 250 млн рублей

Продается трехэтажное здание на самой центральной улице города. Фото: «Авито».

Бывший кинотеатр «Октябрь» на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде выставлен на продажу. Трёхэтажное здание площадью в 2344,9 квадратных метров собственник оценил в 250 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Avito».

Кроме того, в собственность покупателя перейдёт и земельный участок площадью 1515 квадратных метров, на котором стоит здание. Объект недвижимости полностью подключен к инженерным коммуникациям, а коммунальные платежи компенсируются арендаторами.

Сейчас на первом этаже здания бывшего кинотеатра работают две кофейни, также располагается бар и стриптиз-клуб. Также на втором и третьем этаже место отдано под бар низких цен.

- Выручка 1 550 000 рублей в месяц, - пишет в объявлении продавец

Большим плюсом является и местоположение объекта недвижимости, которое размещено в зоне максимального пешеходного трафика – на улице, соединяющей две центральные площади города – площадь Горького и площадь Минина и Пожарского.

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