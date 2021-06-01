Нижегородские отели жалуются на катастрофическую нехватку персонала. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородский гостиничный бизнес постепенно восстанавливается после пандемии, однако для того, чтобы выйти на показатели 2019 года, им потребуется еще примерно год. Такой прогноз дает руководитель гостиничного направления Представительства Федерации рестораторов и отельеров в Нижегородской области Ирина Худайбердыева, пишет «Время Н».

По словам эксперта, одной из главных проблем является острая нехватка персонала: сотрудники, не понимая, когда отели начнут работать в прежнем режиме, поувольнялись и устроились на другую работу: в такси, доставку, сетевые магазины.

«В особенности не хватает поваров и официантов. Это не дает возможности в полном объеме брать все поступающие заказы и обслуживать их на хорошем уровне. Вероятно, что в текущем году будут проблемы с сервисом и перебои с организацией», - рассказала Ирина Худайбердыева.

Отельерам пришлось искать новых сотрудников, зарплатные ожидания которых выросли из-за роста цен и затрат.

«Управляющие вынуждены соглашаться, потому что к 800-летию Нижнего Новгорода ожидается много гостей, и нагрузка серьезно возрастет», - констатирует эксперт.