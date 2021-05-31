Четыре человека отравились грибами в Нижегородской области с начала года

Четыре случая отравления грибами зарегистрировано в Нижегородской области в этом году. Об этом со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону сообщает ИА «НТА-Приволжье».

Начала грибного сезона в Нижегородской области обычно приходится на конец мая – начало июня. За прошлый год в регионе было зарегистрировано 14 случаев отравления грибами, но в среднем ежегодно эта цифра достигает 30 человек.

Специалисты напоминают, что тяжелее всего отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Важно помнить, что грибы – это трудноперевариваемый продукт, и употреблять блюда из грибов рекомендуется только полностью здоровым людям без каких-либо заболеваний пищеварительного тракта.

- Необходимо собирать только знакомые виды грибов в экологически чистых местах – вдали от трасс и населенных пунктов. Не стоит покупать грибы или грибные консервы с рук, - напоминают в Роспотребнадзоре.