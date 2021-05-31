Открыты первые прямые авиарейсы Нижний Новгород - Геленджик

Сегодня, 31 мая, состоялся первый прямой перелёт по маршруту «Нижний Новгород – Геленджик». Направление обсуживает авиакомпания «ИрАэро» на самолетах «Суперджет-100» вместимостью до 103 человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Геленджик».

Улететь прямиком в курортный город нижегородцы могут теперь два раза в неделю. Известно, что по понедельникам самолеты из аэропорта «Стригино» будут вылетать в 13:10 и прибывать в Геленджик в 15:40. По средам отправление из Нижнего Новгорода назначено на 10:45, а приземление в аэропорту Геленджика запланировано на 13:05.

Эти рейсы также являются транзитными: по понедельникам рейс туда-обратно выполняется по маршруту «Самара – Нижний Новгород – Геленджик», а по средам – «Новый Уренгой – Нижний Новгород – Геленджик».

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.

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