Многодетную семью переселили из опасной квартиры после вмешательства прокуратуры

В Нижнем Новгороде многодетную семью переселили в благоустроенную квартиру после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось в ходе проверки, семья с четырьмя несовершеннолетними детьми долгое время жила в доме на улице Баженова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Их квартира уже давно была официально признана непригодной для проживания, но переселять семью никто не торопился. При этом никаких других вариантов для жилья у многодетной семьи не было.

- Специализированная организация провела обследование и выявила, что дальнейшая эксплуатация квартиры представляет угрозу для жизнедеятельности людей. Квартира не соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, - отметили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Прокурор Нижнего Новгорода направил в суд исковое заявление, чтобы обязать администрацию предоставить семье благоустроенное жилое помещение по договору соцнайма вне очереди. Эти требования были удовлетворены судом в полном объеме, и сейчас семья уже переехала в благоустроенную квартиру.