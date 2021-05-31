Движение на участке улицы Первоцветной в Нижнем Новгороде ограничат с 1 июня

Изменения в движении. Фото: Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Движение транспорта на участке улицы Первоцветной в Приокском районе будет временно прекращено. Речь идет об участке дороги в районе пересечения с улицей Академика Сахарова. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения будут действовать с 08:00 1 июня до 20:00 15 июня 2021 года. Запрет на проезд транспорта связан со строительством сети ливневой канализации.

На дороге будут установлены все необходимые предупреждающие знаки и аншлаги. Для автомобилистов предусмотрен объезд перекрытого участка по улице Цветочной и внутриквартальным проездам.

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

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