Нижегородский водоканал благоустроил после ремонта более 900 объектов

Нижегородский водоканал завершил благоустройство более 900 объектов после плановых и аварийных работ, проведенных осенью и зимой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, за полтора месяца Нижегородский водоканал восстановил более 10 тысяч квадратных метров асфальта, около 24 тысяч квадратных метров плодородного слоя почвы и газонов, а также почти две тысячи погонных метров бордюров.

- Зимой в соответствии с регламентом место раскопок выкладывается брусчаткой на дорогах или засыпается грунтом на газонах. А весной все восстанавливается в прежнем виде, - объяснил начальник дорожного и ремонтно-строительного участка АО «Нижегородский водоканал» Василий Набоков.

Сейчас благоустройство всех объектов уже завершено. Работы велись одновременно в 20-25 местах, на них было задействовано более 100 рабочих и 45 единиц техники. В первую очередь благоустраивались объекты в видовых местах и на центральных дорогах. Восстановление выполнялось с соблюдением всех нормативов.