Тепло вернется в Нижегородскую область к выходным

Похолодание, пришедшее в Нижегородский регион в минувшее воскресенье, задержится здесь на несколько дней.Синоптики обещают, что теплая погода вернется уже к концу рабочей неделе.

Согласно прогнозу сервиса "Яндекс.Погода", потепление будет постепенным. В четверг воздух прогреется до +18 градусов, а в пятницу столбики термометров покажут уже +23. Синоптики прогнозируют солнечную погоду, однако ночью по-прежнему будет прохладно: всего +8...+9 градусов.

Окончательно тепло придет в выходные, что позволит с комфортом провести время за городом. В субботу и воскресенье 5-6 июня ожидается +25 градусов, ночью +12.