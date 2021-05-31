Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 3 по 17 июня

Ярмарки вакансий состоятся в центрах занятости районов Нижегородской области с 3 по 17 июня 2021 года. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.
Мероприятия будут проходить в центрах занятости Городецкого, Краснобаковского, Павловского, Сергачского районов. Дополнительно ярмарки вакансий и учебных мест пройдут на Бору, в Навашино и Шахунье.
Специалисты центров занятости будут оказывать помощь в поисках работы, информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий. Затем посетители смогут пройти собеседования, освоить навыки составления резюме и при необходимости проконсультироваться с юристами.
Кроме того, граждане смогут ознакомиться с курсами повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных.
Ещё нижегородцам будет доступна возможность проконсультироваться со специалистами по вопросам организации собственного дела, профессионального обучения и переобучения.
За подробной информацией можно обращаться в центры занятости районов.
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