Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 3 по 17 июня

Ярмарки вакансий состоятся в центрах занятости районов Нижегородской области с 3 по 17 июня 2021 года. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Мероприятия будут проходить в центрах занятости Городецкого, Краснобаковского, Павловского, Сергачского районов. Дополнительно ярмарки вакансий и учебных мест пройдут на Бору, в Навашино и Шахунье.

Специалисты центров занятости будут оказывать помощь в поисках работы, информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий. Затем посетители смогут пройти собеседования, освоить навыки составления резюме и при необходимости проконсультироваться с юристами.

Кроме того, граждане смогут ознакомиться с курсами повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных.

Ещё нижегородцам будет доступна возможность проконсультироваться со специалистами по вопросам организации собственного дела, профессионального обучения и переобучения.

За подробной информацией можно обращаться в центры занятости районов.

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