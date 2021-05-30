Более тысячи нижегородцев заразились коронавирусом за последнюю неделю

1003 человека в Нижегородской области заразились COVID-19 за неделю с 24 по 30 мая 2021 года. Только за последние сутки зарегистрировано 143 новых случая заболевания. Об этом сообщает сервис Яндекса «Коронавирус: статистика».

Согласно информации, 30 мая от коронавирусной инфекции скончались 15 человек. Всего за неделю количество погибших от ковида составило 109 человек.

По данным регионального минздрава, коечный фонд загружен на 73%. Всего в Нижегородской области с диагнозом COVID-19 зарегистрировано почти 118 тысяч человек, свыше 112 тысяч выздоровели. С начала пандемии из-за коронавируса погибли 3613 нижегородцев.

Сейчас в Нижегородской области проходит вакцинация от COVID-19: доступно три вакцины на выбор. В регионе работают десятки прививочных пунктов.