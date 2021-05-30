День защиты детей отметят в Нижегородском театре кукол 1 июня. Гостями мероприятия станут ребята из многодетных семей; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды и дети с ограниченными возможностями.

Как сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, в празднике примут участие около 300 детей. Специально для них сотрудники кукольного театра покажут спектакль «Айболит». Также маленьких гостей ждут интерактивные конкурсы и развлекательная программа. По окончании мероприятия все ребята получат сладкие подарки.

Организатором мероприятия выступает Нижегородское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» при поддержке регионального минсоцполитики.