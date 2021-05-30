Глава Балахнинского района сравнил город с океаном фекалий, оскорбив местных жителей

Главой района Галкин стал в 2020 году. Фото: сайт администрации Балахнинского района

Настоящий скандал разразился в Ниждегородской области из-за комментария чиновника в Instagram. Глава Балахнинского района Александр Галкин сравнил районный центр с океаном фекалий, чем очень обидел его жителей.

Свой комментарий господин Галкин оставил под постом фотографа Владислава Храмцова, который разместил снимок здания балахнинской администрации, окруженный водой (дело было в разгар половодья).

«Белый дом, словно корабль, килем залезший на мель... (На мотив песни "Снег" Машины времени)», - поделился своими ассоциациями один из подписчиков Олег Шабалин.

Тот самый комментарий в Инстаграме. Фото: скриншот

«А по мне, как спасительный остров в океане дерьма…», - написал в ответ глава Балахнинского района Александр Галкин.

Комментарий вызвал волну праведного гнева у жителей не только Балахны, но и всего района.

«Вот так раз! То есть мы, оказывается, в океане дерьма живем? А разве администрация не должна работать на улучшение качества жизни?», - задается вопросом местная жительница Алина Новоселова.

Александр Галкин стал временно исполняющим обязанности главы МСУ Балахнинского муниципального района в феврале 2020 года. До этого в течение десяти лет работал в инспекции административно-технического надзора Нижегородской области. В 2019 году стал начальником Нижегородского нагорного отдела Госжилинспекции (заместителя руководителя) - главного жилищного инспектора по Нижегородскому, Советскому, Приокскому районам города Нижнего Новгорода.