Мининский марафон состоится в Балахне 20 июня. Мероприятие пройдет на правом берегу Волги, начало в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Участников забегов ждут дистанции в 42,195 км, 21,1 км и 10,5 км. Все они расположены на двухуровневой набережной Волги. Движение в одну сторону - по верхнему уровню, в обратную - по нижнему.

«Особенностью трассы являются подъемы и спуски на разворотах протяженностью около 100 метров и наклоном примерно 15 градусов», - сообщают организаторы.

Сейчас идет регистрация участников, которая продлится до 12 июня. Любители бега, которые планируют прийти на соревнования, должны иметь справку от врача о допуске на соответствующую дистанцию.

Регистрация на марафон доступна по ссылке.