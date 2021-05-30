Школьница, пропавшая в Дивееве после экзамена, найдена в Нижнем Новгороде

Старшеклассница пропала после школьного экзамена. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Нижегородские полицейские разыскали 16-летнюю школьницу, которая пропала на днях в селе Дивеево. Старшеклассница не пришла домой из школы, связаться с ней не получалось, и близкие забили тревогу.

Как рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области, в полицию обратилась бабушка пропавшей девушки. Женщина рассказала, что в этот день у внучки в школе был экзамен, но куда она исчезла после него, никто не знает.

«Информация с приметами девушки и обстоятельствами ее исчезновения была распространена по всему региону, и в ходе проведенных розыскных мероприятий ее нашли», - сообщили в региональном управлении МВД.

Обнаружили школьницу поздним вечером около одного из торгово-развлекательных центров Нижнего Новгорода. Как выяснилось, после экзамена она переночевала у подруги, после чего направилась погулять в областной центр, не известив об этом родных.