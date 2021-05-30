Сквер на площади Буревестника благоустроят в Нижнем Новгороде. Фото: завод "Красное Сормово"

Сквер на площади Буревестника благоустроят к 800-летию Нижнего Новгорода. На эти цели ПАО «Завод «Красное Сормово» направит почти 40 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

Рабочие уже приступили к демонтажу старой брусчатки.

«Проект благоустройства сквера на площади Буревестника предусматривает ремонт «Метеора» и фонтана, установку современных светильников, скамеек и малых архитектурных форм, обновление покрытия тротуаров и дополнительное озеленение. В сквере высадят более 1000 новых деревьев и декоративных кустарников», - сообщил генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин.

По его словам, проект разрабатывался совместно с сормовичами, которые указали на основные проблемы этой территории.

Напомним, в Нижнем Новгороде в преддверии юбилея города ведется масштабное благоустройство, после которого преобразятся десятки общественных пространств: Кремль, территория ярмарки, Стрелка, улица Большая Покровская, Гребной канал, набережная Федоровского и другие.