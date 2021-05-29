Ткацкую фабрику построят в Володарске к 2023 году

ООО «Первая ткацкая фабрика» построит крупное ткацкое производство в Володарске Нижегородской области. Фонд развития промышленности России уже одобрил предприятию заем в размере 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Ткацкое производство будет создано на территории ТОСЭР в Володарске, - говорится в сообщении. – Заем был выделен по программе ФРП «Приоритетные технологии». Общий объем инвестиций в строительство ткацко-отделочного производства полного цикла составит 2,5 млрд рублей.

Полностью реализовать этот этап планируется в течение 2022-2023 годов. Вслед за этим стартует второй этап – строительство производства ткацкой нити, в которое планируется вложить еще 2,5 миллиарда рублей.

- Это производство имеет большое значение для экономики всей страны, что подтверждается участием Фонда развития промышленности в реализации проекта, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Амбиции инвестора серьезные – создать лучшее в Европе производство тканей, поэтому нам вдвойне приятно, что для реализации этого проекта был выбран наш регион.