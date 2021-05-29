12 нижегородцев умерли от коронавируса за сутки

За последние сутки в Нижегородской области умерли от коронавируса 12 человек. Всего с начала пандемии от опасной инфекции скончались 117 825 человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус. РФ.

- Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране, - пояснили в региональном министерстве здравоохранения. - Но стоит отметить, что показатели заболеваемости значительно снизились. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, затем долгое время не превышало 200 человек, а последние недели – 150.

За последние сутки на территории Нижегородской области выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число зараженных с начала пандемии составило 117 825 человек.