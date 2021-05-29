Куриные яйца и гречка подешевели в Нижегородской области

За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели куриные яйца и гречка. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным ведомства, в период с 17 по 24 мая средняя цена на куриные яйца в Нижегородской области снизилась на 2,4%, на гречневую крупу – на 0,5%, на сахар – на 0,2%, - говорится в сообщении. – Также снизились цены на поваренную соль и рис.

Напомним, ранее Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за ценами на социально значимые продукты.

- Необоснованное завышение стоимости товаров первой необходимости недопустимо, – подчеркнул глава региона.