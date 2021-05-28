Олег Лавричев провел экскурсию по городской Думе для студентов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 27 мая 2021 года провел экскурсию для студентов второго курса Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Студенты побывали в зале заседаний городской Думы и в приемной председателя, а также в кабинетах сотрудников аппарата.

Олег Лавричев рассказал студентам об итогах прошедшего 26 мая заседания городской Думы, целях и задачах, стоящих перед депутатским корпусом, работе аппарата городской Думы, а также ответил на вопросы ребят.

«Для того, чтобы трудоустроиться в аппарат городской Думы или в администрацию Нижнего Новгорода, нужно, во-первых, обязательно иметь высшее образование. Во-вторых, сначала необходимо познакомиться с их деятельностью, работая в общественных институтах: Молодежной палате, Городском совете или волонтерских организациях», – рассказал Олег Лавричев, подчеркнув, что у ребят есть все шансы попробовать себя в этой работе, поскольку периодически открываются вакансии для молодых специалистов.

В завершении встречи Олег Лавричев вручил студентам памятные подарки – книги «Благотворительность в купеческом Нижнем», отметив, что дело меценатов живо на Нижегородской земле и по сей день.

Напомним, 27 мая 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания области Евгений Люлин вручили Олегу Лавричеву золотую медаль «Благотворитель земли Нижегородской».

Ранее спикер городской Думы поддержал инициативу по созданию на базе Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова межвузовской дискуссионной площадки.