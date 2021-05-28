Глеб Никитин стал волонтёром фестиваля "Том Сойер Фест". ФОТО: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал волонтёром фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Сведениями об этом поделились в NewsRoom24 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Губернатор помогал добровольцам в восстановлении исторического дома на улице Студёной. Реставрацию провели в историческом квартале церкви Трёх Святителей и "Квартале 1833 года".

– В историческом квартале церкви Трёх Святителей, мы объединяем усилия: это и государственные расходы, и привлечение инвесторов, и участие собственников. Огромный вклад вносят волонтёры и градозащитники. Особую важность мероприятие обретает в год 800-летия Нижнего Новгорода, – прокомментировал Глеб Никитин.

А также добавил, что в 2021 году реставрационные работы должны затронуть около сотни объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде.

Координатор "Том Сойер Фест Нижний Новгород" и советник директора АНО "АСИРИС" Анна Давыдова рассказала, что волонтёры приведут в порядок 26 исторических зданий города, которые являются объектами культурного наследия и памятниками деревянного зодчества. После Всероссийского съезда "Том Сойер Фест" работы по комплексному восстановлению территории продолжатся.

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