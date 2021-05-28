На улице Ванеева 28-30 мая перекроют движение транспорта. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

На улице Ванеева в Нижнем Новгороде планируется перекрыть движение транспорта с 22:00 28 мая до 15:00 30 мая. Движение будет ограничено на участке возле дома № 108. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- На время ремонтно-восстановительных работ будет ограничено движение не только личного, но и общественного транспорта, - рассказали в городском департаменте. – В частности, на это время движение троллейбусных маршрутов № 9 и 17 будет сокращено до остановки «Четвертый нагорный микрорайон». Движение автобусных маршрутов А-26, А-37, А-41, Т-31, Т-81, Т-94 будет организовано в направлении улицы Ивлиева по улице Богородского, местному проезду улицы Ванеева, улице Козицкого.

В связи с планируемыми изменениями специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.