Новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открыли на базе женской консультации в Нижнем Новгороде

На базе женской консультации в Московском районе Нижнего Новгорода открыли новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

– Мы продолжаем повышать в регионе шаговую доступность вакцинации. Новый пункт на базе женской консультации – это совместный проект родильного дома №5 и городской клинической больницы №28. Вакцинировать там будут всех желающих, при отсутствии противопоказаний, – конкретизировал министр.

Кроме того, он выделил то, что Нижегородская область входит в десятку лучших регионов России по вакцинации лиц старше 60 лет (более 53%).

– В регионе сохраняются высокие объёмы вакцинации, но несколько снизились темпы. Сегодня мы обратили на этот факт внимание депутатов областного Законодательного собрания и главных врачей медицинских организаций региона. Наша задача – не просто сохранить набранные обороты, но и перейти к уверенному росту темпов вакцинации. Поликлиникам и вакцинальным пунктам поручено усилить информационную работу. Поддержку в этом нам пообещал и депутатский корпус, – заявил Давид Мелик-Гусейнов.

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