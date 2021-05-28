Прокуратура проверит школу в Выксе после запрета на посещение туалета первоклассником Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Нижегородской области с привлечением Выксунской городской прокуратуры проверит соблюдение законодательства в одной из школ Выксы, где, несмотря на наличие объективной потребности, учительница не отпустила первоклассника в туалет по его просьбе. На сегодня сведения об этом инциденте распространили СМИ, что повлияло на организацию проверки. Данные на этот счёт опубликовала пресс-служба прокуратуры региона.

– По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – заверили в ведомстве.

Напомним, учительница не отпустила первоклассника в туалет во время урока, вынудив его ходить под себя. Об этом рассказала телепрограмма "Кстати" в своём сюжете. Сообщается, что у мальчика была диарея.

– Более того, как рассказал ребёнок родителям, ему ещё и пришлось досиживать за партой в таком вот виде. Это первоклассник – для него всё это шок, да тут ещё и остальные ученики стали насмехаться. Родители ребёнка возмущены и решили придать такие методы воспитания огласке, – поделились в "Кстати".

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