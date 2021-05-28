Бесплатная стерилизация домашних животных стартовала в Нижнем Новгороде

Бесплатная массовая стерилизация домашних животных стартует в Нижнем Новгороде. Проект организован фондом «Сострадание НН» при поддержке мэрии. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Стерилизовать животных будут как в ветеринарном госпитале «Зоозащита НН», так и на базе ветмобиля. Воспользоваться услугой смогут следующие категории граждан: пенсионеры, инвалиды, малоимущие и многодетные семьи при предъявлении соответствующих документов.

«Граждане этих категорий часто не имеют финансовой возможности для проведения стерилизации, но домашние животные для них являются не просто объектом симпатий и верными друзьями, а фактически членами семьи. Нередко из-за финансовых вопросов владельцы собак или кошек вынуждены избавляться от полученного потомства – раздавая на улице, подбрасывая в подъезды, к различным учреждениям, тем самым пополняя ряды будущих бездомных животных», – заявил директор благотворительного фонда «Сострадание», член Общественной палаты города Нижнего Новгорода Владимир Гройсман.

Данный проект поможет сократить численность бездомных животных и поможет в формировании ответственного отношения владельцев к своим питомцам.

Кроме стерилизации животным в случае необходимости будет сделана прививка, проведен осмотр и, если потребуется, оформлен ветеринарный паспорт. Каждого четвероногого пациента после операции чипируют и занесут в международную базу данных.

Записаться на бесплатную стерилизацию домашних животных можно по телефону 2-163-163. Услуга доступна для жителей Нижнего Новгорода.