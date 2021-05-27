Более двух тысяч нижегородцев могут лишиться поездок за рубеж из-за долгов за воду

Более двух тысяч нижегородцев могут ограничить в выезде за рубеж из-за долгов за услуги водоснабжения и водоотведения – в отношении них сформировано свыше пяти тысяч исполнительных документов, которые сейчас находятся на исполнении ФССП. Общая сумма долга сейчас составляет 28 миллионов рублей.

- Гражданам, собирающимся выезжать за пределы России, нужно заблаговременно оплатить имеющуюся у них задолженность за коммунальные услуги, - призывает директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов.

Стоит отметить, что при погашении задолженности до 30 июня 2021 года абоненты водоканала могут стать участниками акции «Прощайте, пени», в ходе которой жителям Нижнего Новгорода и Кстовского района списываются образовавшиеся пени. Сейчас этой акцией воспользовались уже около 700 человек, а сумма списанных пеней почти достигла 5 миллионов рублей. Чтобы стать участников акции, нужно оплатить задолженность и направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала.

Это можно сделать следующими способами:

- по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru,

- через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала https://lk.vodokanal-nn.ru,

- Почтой России по адресу: г. Н. Новгород, ул. Политбойцов, 21а,

- обратиться в офис предприятия лично до 23 июля 2021 года (по предварительной записи с использованием средств индивидуальной защиты).

Подробная информация об акции – на сайте Нижегородского водоканала.