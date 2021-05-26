Площадь Революции в Нижнем Новгороде благоустроят к 30 ноября 2021 года

Площадь Революции благоустроят за 140 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Площадь Революции перед железнодорожным вокзалом в Нижнем Новгороде благоустроят к 30 ноября 2021 года. Речь идет о первом этапе работ, которые затронут территорию по нечетной стороне площади Революции, ограниченную улицами Даля, Советской, проезжей частью площади Революции и красной линией застройки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно концепции, на территории со стороны железнодорожных касс будет обновлено мощение, созданы зеленые зоны отдыха и ожидания, здесь появятся информационные и навигационные стенды. Кроме того, реконструкция ожидает входные группы в метро станции «Московская», станут более удобными для пассажиров и остановки наземного транспорта.

Реконструкция указанного пространства будет проводиться на внебюджетные средства, на эти цели планируется направить 140,3 млн рублей. Заказчиком работ выступает АНО «Центр 800», сейчас ведется поиск подрядчика. Работы должны быть выполнены не позднее 30 ноября 2021 года.

Напомним, само здание вокзала было отреставрировано к Чемпионату мира по футболу FIFA в 2018 году, однако прилегающая к нему территория практически не претерпела изменений.