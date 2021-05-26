Травмункты Нижегородской области начнут работать по новой системе с 1 июня

Травмпункты Нижегородской области будут работать по-новому с 1 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Травматологические пункты Нижегородской области начнут работать по новой системе с 1 июня 2021 года. Изменения анонсировал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

«Разработали новую систему работы травмпунктов и маршрутизацию пациентов с травмами. Начинаем внедрять с 1 июня 2021 года. Помощь будет оказываться 24/7 без прикрепления к месту регистрации», - сообщил министр.

Он также уточнил, что все подробности относительно новой организации работы травмпунктов будут озвучены «чуть позже».