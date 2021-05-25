Нижегородцы смогут получать "доброрубли" за занятия спортом и прогулки. Для этого свою работу начало мобильное приложение "Активный житель", которое работает на базе iOS и Android. Скачать его можно в AppStore и Play Market. О нововведении рассказал губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин.

Он также отметил, цель этого проекта – объединить активных жителей для занятий физкультурой, туризмом и для культурного отдыха. Приложение "Активный житель" можно запускать во время прогулок или занятий спортом. За каждый пройденный километр, который будет фиксировать программа, нижегородцам будут начисляться бонусы ("доброрубли"). Накопленные баллы позволят получить скидки от партнёров проекта.

– Работа над созданием приложения и бонусной программы велась достаточно давно, но на планы повлияла пандемия, – сказал Глеб Никитин. – Сейчас жизнь постепенно возвращается к привычному ритму, вместе с тем расширяется количество партнёров проекта "Доброрубль". Занимаясь спортом или просто гуляя, можно получить бонусы и обменять их на скидки при посещении музея, студии рисования или физкультурно-оздоровительного комплекса. Это в полной мере соответствует задачам, которые поставлены перед регионами в рамках нацпроекта "Демография".

Более того, заниматься спортом и зарабатывать бонусы можно даже из дома. Для этого в приложении есть специальные вкладки для домашних тренировок "ходьба на месте" и "бег на месте". А также раздел "Рейтинг", где можно оценить свой спортивный результат и сравнить с достижениями других участников проекта.

Приложение "Активный житель" – это совместный проект правительства Нижегородской области и "Ростелекома".

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