Музыкальный фонтан «Торнадо» запустили в Дзержинске. ФОТО: Администрация Дзержинска

В Дзержинске 22 мая запустили музыкальный фонтан на площади Ленина. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

- Городские фонтаны - одно из самых красивых украшений нашего города, - отметил заместитель главы города Денис Дергунов. - На этой неделе мы вновь запустили главный городской фонтан на площади Торговой. Просим горожан соблюдать правила благоустройства и бережно относиться к фонтанам родного города.

К слову, это важно не только для содержания фонтанов, но и для безопасности самих жителей. Горожан просят не залезать в чаши фонтанов и не пускать туда детей, так как фонтан светодинамический и некоторые его части могут быть под напряжением.

Фонтан на площади Ленина будет работать при благоприятных погодных условиях по следующему расписанию: со вторника по четверг с 11:00 до 20:00, с пятницы по субботу – с 11:00 до 22:00, а в воскресенье – с 11:00 до 17:00. Музыкальное сопровождение будут отключать на время «тихого часа» - с 12:30 до 15:00.