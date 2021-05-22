В Нижнем Новгороде заключен под стражу мужчина, подозреваемый в похищении 6-летнего мальчика

В Нижнем Новгороде заключен под стражу 35-летний мужчина, подозреваемый в похищении ребенка с детской площадки. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, мальчик исчез около 10 часов утра в понедельник, 17 мая 2021 года, с детской площадки возле дома №10 по улице Гоголя. До самой ночи его искали волонтеры, следователи и полицейские. К счастью, все закончилось хорошо – около часа ночи ребенка заметили на улице Свободы в Сормовском районе с неизвестным мужчиной. Правда, мальчик, по словам очевидцев, выглядел очень испуганным и плакал. Как выяснилось в ходе расследования, мужчина пообещал ребенку возможность погулять с собакой.

Решением суда мужчина заключен под стражу на два месяца. Он подозреваемая в «Незаконном лишении свободы несовершеннолетнего».

-В ходе допроса в качестве обвиняемого он дал следователям СК признательные показания, подробно сообщив об обстоятельствах совершенного им преступления, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - Расследование уголовного дела продолжается.